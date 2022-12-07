إصابة 150 شخصاً جراء تصادم قطارين في إسبانيا

مدريد-سانا

أصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح جراء تصادم قطارين في إحدى ضواحي مدينة برشلونة الإسبانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خدمة الطوارئ الطبية الإسبانية قولها في بيان: إن حادث تصادم بين قطارين وقع في محطة مونتكادا ريكساك مانريسا التي تبعد 10 كيلو مترات عن مدينة برشلونة، ما تسبب بإصابة 155 راكباً بجروح طفيفة، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة بين الركاب.

بدورها، قالت وزيرة النقل راكيل سانشيز في تصريح لدى وصولها إلى مكان الحادث: إن القطار المتواجد في مكان الحادث كان يقوم بمناورة، وقام بتفعيل مكابحه أثناء التصادم، موضحة أنها مناورة تتم بشكل متكرر في هذه المحطة، كما في أماكن أخرى كثيرة وهي مناورة آمنة.

وأكدت سانشيز أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن حركة القطارات عادت في الاتجاهين بعد توقفها جراء الحادث.

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