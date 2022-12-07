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جامعة حماة تصدر نتائج مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح

2022-12-07

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة اليوم أسماء الطلاب المقبولين بنتيجة مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية لنظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن عدد الناجحين في المفاضلة بلغ 322 طالباً وطالبة، منهم 9 طلاب من ذوي الشهداء، مبيناً أن تسجيل الطلاب المقبولين في المفاضلة يبدأ في الـ12 من الشهر الجاري، ويستمر حتى الـ 22 منه.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في كلية التربية، أو موقع الجامعة على شبكة الإنترنت.

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