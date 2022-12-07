الأديب محمد طلب يفوز بالمركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة للهيئة العامة للشباب والثقافة الفلسطينية

درعا-سانا

فاز الأديب محمد طلب ابن محافظة درعا بالمركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة الفلسطينية، بعنوان (فلسطين وطن وقضية).

الأديب طلب قال في تصريح لـ سانا الثقافية: إن هذه هي المشاركة الأولى له خارج سورية، وقد شارك بقصة قصيرة بعنوان رسالة عشق، مبيناً أن القصة تتحدث عن طفل فلسطيني قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي والده، وأصبح تحت رعاية جده، وبات يرافقه إلى بيارات البرتقال، ويحكي له عن حبه لوطنه فلسطين.

ويرى الأديب طلب أن هذه المشاركة شكلت دافعاً له للحفاظ على ما تم إنجازه والعمل لمزيد من التميز، مشيراً إلى أنه يطمح لأن تترجم إحدى مجموعاته القصصية إلى الانكليزية، وأن يشارك في مسابقات أكثر.

والأديب محمد طلب من مواليد 1970 في بلدة خربة غزالة بريف درعا، وله مجموعة قصصية بعنوان الوجه الآخر، ومجموعة قيد الطبع بعنوان الأقنعة، وحاصل على جائزة الروائي عبد السلام العجيلي، وجائزة شباب سورية.

لما المسالمة

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