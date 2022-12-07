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سلاح الجو العراقي يقضي على عدد من الإرهابيين في جبال حمرين

2022-12-07

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم أن سلاح الجو قضى على عدد من الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الخلية قولها في بيان اليوم: إنه وفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، تمكن الطيران العراقي من قصف أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، موضحة أنه بعد عملية تفتيش المكان المستهدف تم العثور على جثث عدد من قتلى العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان: إنه تم العثور على أسلحة ومعدات ووثائق مهمة كانت بحوزة الإرهابيين القتلى.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على إرهابي من تنظيم (داعش) يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كربلاء جنوب بغداد.

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