بعد محاولة الانقلاب.. اعتقال نائبة سابقة في البرلمان الألماني

برلين-سانا

اعتقلت قوات الأمن الألمانية النائبة السابقة في البوندستاغ الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا (بيرجيت مالزاك وينكمان)، وذلك على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت اليوم.

وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية: “إن الأمن الألماني قام بتفتيش أماكن معيشة وينكمان قبل اعتقالها”، وشاهد مراسلو الصحيفة القوات الخاصة الألمانية وهي تقتحم بوابة منزل ريفي في منطقة وانسي السكنية في العاصمة برلين، وتلقي بعد ذلك القبض على وينكمان.

من جانبها، قالت صحيفة (زيت) الألمانية: إن قائمة المشتبه بهم التي نشرتها النيابة العامة الألمانية تتضمن فعلاً اسم بيرجيت مالزاك وينكمان.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ عملية أمنية كبيرة في 11 مقاطعة، وتفكيك خلية تابعة لحركة (مواطني الرايخ) كانت تخطط لشن هجوم على البرلمان وفق وصفها.

وقالت صحيفة دير شبيغل نقلاً عن مصادر أمنية قولها: “إن الشرطة الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، وتم بأمر من النيابة العامة اعتقال 25 رجلاً وامرأة كانوا إما أعضاء في الحركة أو يدعمونها”.

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