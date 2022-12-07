بيسكوف: اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم: هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن.

وكانت وكالات إنفاذ القانون الألمانية قد أجرت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق في وقت سابق اليوم، وتم اعتقال 25 شخصاً يشتبه في تحضيرهم لانقلاب في البلاد، كما يجري اتخاذ إجراءات عملية ضد 27 آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency