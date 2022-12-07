بقيمة تتجاوز 2 مليار ليرة.. بدء صرف قيم التفاح للمزارعين في السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة السويداء عمليات صرف قيم محصول التفاح للمزارعين في المحافظة.

وذكر مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبالغ المقرر صرفها تتجاوز قيمتها 2 مليار ليرة سورية، استناداً إلى قوائم بأسماء المزارعين المستحقين لها وبموجب شيكات تحول إلى المصرف التجاري تباعاً، وحسب الدور المحدد لكل واحد منهم.

ولفت غانم إلى أن فرع المؤسسة استجر خلال الموسم الحالي كميات بلغت نحو 2100 طن من التفاح وفق الإمكانيات المتاحة، مبيناً أن هذه الكميات من التفاح أفضل نسبياً من الموسم الماضي الذي تم فيه استلام 1180 طناً.

عمر الطويل

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