زراعة 9435 هكتار قمح و863 هكتار شوندر سكري في الغاب

حماة-سانا

تجاوزت المساحة المزروعة بمحصول القمح في منطقة الغاب 9435 هكتاراً، منها 8919 هكتاراً مروياً و516 هكتاراً بعلاً من إجمالي المساحة المقررة البالغة 61534 هكتاراً.

مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف بين في تصريح لـ سانا أن عمليات الزراعة مستمرة حيث ساعدت الأمطار خلال الفترة الماضية الفلاحين على فلاحة أراضيهم وتحضيرها للزراعة، لافتاً إلى أن بذار القمح متوفرة في المصارف والجمعيات الفلاحية، حيث تم توزيع 4150 طناً حتى نهاية شهر تشرين الثاني، كما يتم توزيع المازوت الزراعي بمعدل 1 ليتر بالسعر المدعوم، و2 ليتر بالسعر الحر لكل دونم قمح.

وأوضح وسوف أنه تمت زراعة 863 ه‍كتاراً بمحصول الشوندر السكري من إجمالي الخطة المقررة البالغة 1392 ه‍كتاراً بنسبة تنفيذ 61 بالمئة، حيث بلغت الكميات المباعة من المصرف الزراعي من بذار الشوندر 3700 كيلو غرام، بينما بلغت المساحات المزروعة بالبقوليات الغذائية 114ه‍كتاراً ،وبالخضار الشتوية 388 ه‍كتاراً، إضافة إلى زراعة 329 ه‍كتاراً بالمحاصيل العلفية، و71 هكتاراً بالنباتات الطبية والعطرية.

غصوب عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency