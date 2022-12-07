عائلة الأسير ناصر أبو حميد تناشد الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لنقله إلى أحد مشافي الضفة

القدس المحتلة -سانا

ناشدت عائلة الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لنقل أبو حميد إلى أحد مشافي الضفة الغربية، في ظل التدهور الخطير في صحته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن محمد شقيق الأسير ناصر الذي يوجد إلى جانبه في معتقل الرملة أكد أن وضعه الصحي يتفاقم بشكل سريع، فهناك انتشار كبير للخلايا السرطانية في أنحاء جسده كافة، ويعاني من تلف كامل للرئة اليسرى ومن تجمع سوائل خطرة حول رئتيه، كما أنه فقد الحركة بشكل شبه كامل في أطرافه، ويلازم السرير مع الدخول بنوبات نوم عميقة وفقد القدرة على التمييز بما يدور حوله، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.

وناشد شقيق الأسير ناصر الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل السريع للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن شقيقه، ونقله إلى أحد مشافي الضفة لتتمكن العائلة من زيارته ووداعه قبل خسارته، فمع مرور الوقت وبالتزامن مع سياسة القتل البطيء المتعمد التي يتعرض لها يقترب كل يوم من الشهادة، كما أصبح من غير الممكن طبياً أن يتم إحضاره إلى غرفة الزيارة.

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