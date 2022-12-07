دراسة: اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من حدة التوتر النفسي

دبلن-سانا

توصلت دراسة إيرلندية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يقلل من التوتر ويغير مزاج الإنسان إلى الأفضل.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من مركز الأبحاث الإيرلندي العالمي “أي بي سي ميكربيوم” علاقة تفاعلية بين النظام الغذائي والحالة النفسية للإنسان؛ حيث لاحظ الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الإجهاد النفسي بعد أربعة أسابيع فقط من اتباع المشاركين أنظمة غذائية تحتوي على الفواكه والخضراوات الغنية بألياف البروبيوتيك والحبوب والبقوليات والأطعمة المخمرة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة اهتمام الأطباء النفسيين بتوجيه نصائح غذائية للمرضى لوجود علاقة لا يمكن الاستهانة بها بين القناة الهضمية ودماغ الإنسان.

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