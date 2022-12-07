مبيعاتها 4.6 مليارات ليرة… الوليد للغزل بحمص تباشر عملية تأهيل الآلات

حمص-سانا

وصلت قيمة مبيعات شركة الوليد للغزل بحمص خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى 4 مليارات و600 مليون ليرة من الغزول القطنية والممزوجة للقطاعين العام والخاص، كما أوضح مدير الشركة المهندس محمد حمود.

وقال حمود لمراسلة سانا: إن الشركة لديها رصيد من الغزول حالياً تزن نحو 922 طناً، وتقدر قيمتها بنحو 22 مليار ليرة، منوهاً بأن قرار السماح بالبيع للقطاع الخاص لبعض الأصناف وبكميات محددة من الغزول كان له أثر إيجابي بزيادة المبيعات من مخازين الشركة.

وأشار إلى أن إنتاج الغزول القطنية والممزوجة مستمر في معملي الشركة حالياً، حيث تم خلال العام الحالي إنتاج 472 طناً، منها 215 من الغزول الممزوجة و257 غزولاً قطنية أمنت حاجة شركات النسيج، واستمرار عملها.

وأضاف: يتم بخبرات الكوادر الفنية بالشركة حالياً إعادة تأهيل البنية التحتية لأجهزة التكييف، وصيانة المرجل البخاري، إضافة إلى إجراء عملية صيانة الآلات بشكل كامل، مبيناً أن عدم استقرار التيار الكهربائي وانقطاعه يؤثر سلباً على حسن سير العملية الإنتاجية، وعلى سلامة الآلات ولا سيما الأجزاء الإلكترونية.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

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