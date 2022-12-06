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فوتشيتش: موقف صربيا الرافض للعقوبات ضد روسيا لم يتغير

2022-12-06

بلغراد-سانا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم أن الإعلان الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان لن يغير موقف صربيا الرافض للعقوبات ضد روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن فوتشيتش في أعقاب اجتماع القمة في العاصمة الألبانية تيرانا قوله إن الدولة الوحيدة التي لم توافق على سياسة العقوبات هي جمهورية صربيا، ونحن لا يمكننا تحمل المسؤولية عن هذا الإعلان لأننا لسنا من صاغه.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى بلاده على العلاقات الوثيقة مع موسكو أوضح فوتشيتش أن صربيا دولة مستقلة تتطلع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسبق لرئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش أن أكد على هامش القمة أنها ستختتم بإعلان يطالب بتنسيق السياسة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي وأنه سيتعين على صربيا الالتزام بهذا التنسيق بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد.

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