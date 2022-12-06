9479 مستفيداً في ريف درعا من حملة التوعية من خطر مخلفات الحرب والألغام غير المتفجرة

درعا-سانا

في ختام الحملة التي أطلقها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة درعا حول الحماية من خطر مخلفات الحرب والألغام غير المتفجرة، استفاد 9479 شخصاً من هذه الحملة في مدينة داعل بريف المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحملة استمرت لمدة أربعة أشهر، واستفادت منها شرائح اجتماعية مختلفة شملت الأطفال والنساء والفلاحين والطلاب وغيرهم، مبيناً أن متطوعي الهلال الأحمر أرسلوا من خلال الحملة رسائل توعية وإرشادات للأهالي وأجابوا عن تساؤلات تتعلق بالمخلفات غير المنفجرة وأنواعها، وأين يمكن أن تتواجد ودلالاتها والسلوكيات الآمنة والصحيحة عند ملاحظتها.

وأوضح المسالمة أن الحملة تضمنت تنفيذ زيارات منزلية للعائلات وجلسات موجهة للطلاب في مدارس المدينة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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