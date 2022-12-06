زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة جاوة غرب إندونيسيا.

ونقلت شينخوا عن هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد قولها اليوم: “إن مركز الزلزال وقع على بعد 284 كم جنوب غرب منطقة جمبر ريجنسي في المقاطعة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت قاع البحر”، لافتة إلى عدم وجود احتمالات لحدوث موجات المد العاتية تسونامي.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب السبت الماضي مقاطعة جاوة دون ورود تحذيرات من حدوث تسونامي.

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