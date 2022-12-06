الجمعية التعاونية في اتحاد الفلاحين تبدأ تسويق زيت الزيتون من مزارعي السويداء

السويداء-سانا

بدأت الجمعية التعاونية النوعية لتسويق وتصنيع الخضار والفواكه التابعة لاتحاد الفلاحين بالسويداء، باستجرار زيت الزيتون من المزارعين المنتسبين لها بهدف مساعدتهم في تصريف إنتاجهم.

وذكر المدير التنفيذي للجمعية المهندس حسام بلان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الجمعية جاهزة لاستقبال زيت الزيتون من المزارعين غير المنتسبين إليها أيضاً، في حال تحققت الشروط الفنية المطلوبة لمواصفات الزيت لديهم، وكان هناك إمكانية لتقسيطه من قبلهم.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على تقسيط بيع زيت الزيتون المسوق للعاملين في عدد من المؤسسات والمديريات الرسمية، وذلك لمدة 10 شهور حسب الكميات المتوافرة من عمليات التسويق لإفساح المجال لهم لشراء المادة.

وتعمل الجمعية التعاونية على فرز وتسويق منتجات المزارعين المنتسبين إليها وبيعها لهم بالسوق.

عمر الطويل

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