منتخب البرازيل يبلغ ربع نهائي كأس العالم

الدوحة-سانا

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتهما التي أقيمت اليوم على استاد 974 في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم.

وتقدم منتخب البرازيل بهدفه الأول عن طريق اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال/7/ ثم اللاعب نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة ال/13/، وسجل اللاعب ريتشارليسون الهدف الثالث في الدقيقة ال/29/، وأحرز اللاعب ولوكاس باكيتا الهدف الأخير في الدقيقة ال/36/، في حين أحرز منتخب كوريا الجنوبية هدفه الوحيد عن طريق اللاعب بيك سونج هو في

الدقيقة ال/76/ من عمر اللقاء .

وبهذا الفوز تأهل منتخب البرازيل للدور ربع النهائي ليكون بمواجهة المنتخب الكرواتي الذي فاز بركلات الترجيح على اليابان اليوم، في حين ودع المنتخب الكوري الجنوبي البطولة.