موسكو: لا مفاوضات مع كييف حول منطقة آمنة في زابوروجيه

موسكو-سانا

نفت وزارة الخارجية الروسية إجراء أي مفاوضات مع كييف حول منطقة آمنة بمحطة زابوروجيه الكهرذرية، مشيرة إلى مباحثات مع وكالة الطاقة الذرية حول الحماية الإشعاعية للمحطة.

ونقلت روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها، تعليقاً على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن خبراء الوكالة على وشك التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا حول منطقة آمنة في زابوروجيه: “تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه غير أن ثمة مباحثات جارية مع الوكالة حول المعايير المحتملة لمنطقة حماية إشعاعية ومادية لمحطة زابوروجيه في الوقت الذي تحاول فيه الوكالة التفاعل مع أوكرانيا”.

وأضافت زاخاروفا: إنه من السابق لأوانه القول إن الجانبين بصدد التوصل لاتفاق، بينما يبقى السؤال هو ما إذا كانت كييف مستعدة للالتزام بوقف قصف المحطة ومحاولات استرجاعها، وهل ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ضمان تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل الأوكرانيين.

من جهة ثانية أكدت زاخاروفا أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية، موضحة أن المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل.

وشددت زاخاروفا على بلادها أن تنطلق في التعامل مع هذا الموضوع، لكونها الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة.

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