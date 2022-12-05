الدفاعات الروسية تسقط مسيّرات أوكرانية استهدفت مطارين عسكريين غربي روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرات أوكرانية استهدفت مطاري دياغيليفو في مقاطعة ريازان وإنغلس في مقاطعة ساراتوف العسكريين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين روس.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن بيان الوزارة قوله : حاول نظام كييف صباح اليوم ضرب مطاري “دياغيليفو” في مقاطعة ريازان، و”إنغلس” في مقاطعة ساراتوف العسكريين بمسيّرات هجومية انتحارية سوفيتية، مستهدفا قاذفات استراتيجية في المطارين المذكورين، مشيرا الى أن الطيران الروسي بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي أسقط الطائرات المعادية رغم تحليقها على ارتفاع منخفض جدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة فنيين وإصابة أربعة آخرين وتعرض طائرتين لأضرار طفيفة نجمت عن شظايا المسيّرات.

وأضافت أنه تم توجيه ضربة جوابية عنيفة لمواقع القيادة العسكرية وغيرها من البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أنه رغم محاولات كييف إرباك الطيران الاستراتيجي الروسي بهذا العمل الإرهابي تلقّى نظام القيادة والتحكم العسكري الأوكراني والمواقع الدفاعية المرتبطة ضربة دمرت له 17 هدفا حيويا.

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