بدء دفع تعويضات العسكريين المسرحين من الخدمة في شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للبريد اليوم دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ الأول من أيلول وحتى الأول من تشرين الأول الماضيين، وذلك عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير عام السورية للبريد المهندس حيان مقصود أنه يحق للمسرح قبض تعويضه خلال أربع سنوات من تاريخ التسريح، ولا سيما أن المؤسسة تقدم كل التسهيلات الممكنة للحصول على مستحقاتهم.

وبين مقصود أنه يوجد ضمن المركز الرئيسي للمؤسسة في منطقة الحجاز بدمشق 8 كوات، وتمت إضافة كوتين لتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى وجود 18 مكتبا بريديا موزعا على مدينة دمشق بكاملها، يضم كل منها كوتان، فضلا عن باقي المكاتب في المحافظات.

بدوره أكد مدير بريد دمشق رأفت النايف أن المؤسسة حريصة أثناء تقديم الخدمة على معالجة أي مشكلة ممكن أن تطرأ أثناء عملية دفع التعويض، مشيرا إلى سهولة إجراءات عملية القبض، حيث أصبح بإمكان المسرح استلام مستحقاته فور الإعلان عن موعد دفع التعويض من أي مكتب بريدي قريب من مكان وجوده.

ولفت النايف إلى أنه تم تمديد العمل والدوام بالمركز الرئيسي وبعض المكاتب حتى دفع التعويض لكل عسكري متسرح موجود على كوى الدفع حتى ساعات المساء، للحفاظ على سير العملية.

وأشار النايف إلى أن عدد المسرحين الواردة بياناتهم إلى فرع بريد دمشق بحدود 8500 مسرح بقيمة تعويضات بلغت نحو 22 مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد الذين قبضوا تعويضهم اليوم من مراكز البريد بكل المحافظات حتى نهاية اليوم 6300 مستفيد تقريبا بقيمة 18 ملياراً.

بدورهم عبر عدد من المسرحين عن ارتياحهم لسير عملية الحصول على مستحقاتهم وتعويضاتهم عن طريق السورية للبريد، وأشار كل من علي حدة وحازم دالاتي ومحمد سعد الدين إلى أن خطوة استلام التعويضات عن طريق البريد خففت الكثير من أعباء هذا الأمر، ووفرت على كل المستفيدين الكثير من الوقت والجهد.

نور يوسف

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