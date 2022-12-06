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مصرع 27 شخصاً جراء انزلاق للتربة في كولومبيا

2022-12-05

بوغوتا-سانا

لقي 27 شخصاً مصرعهم نتيجة انهيار أرضي وانزلاق للتربة بإقليم ريسارالدا شمال غرب كولومبيا.

ونقلت رويترز عن الرئيس غوستافو بيترو قوله بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بكل أسى نعلن أن 27 شخصاً حتى الآن لقوا حتفهم، من بينهم ثلاثة أطفال جراء تدهور حافلتهم، بسبب الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة بقرية بويبلو ريكو بإقليم ريسارالدا بالأمس”.

من جهته قال فيكتور مانويل تامايو حاكم ريسارالدا: إنه “تم إنقاذ خمسة أشخاص، في حين تم انتشال كامل الجثث”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وقوع ثلاث ضحايا وفقدان آخرين، حيث تشهد البلاد موسم أمطار غزيرة غير معتادة.

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