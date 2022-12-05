كرواتيا تقصي اليابان وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

الدوحة-سانا

تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم بفوزه على نظيره الياباني بركلات الترجيح 3-1، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات دور الـ 16.

وسجل منتخب اليابان أولاً عبر دايزن مايدا في الدقيقة الـ 43، وأدرك منتخب كرواتيا التعادل في الدقيقة الـ 55 بواسطة إيفان بيريسيتش، قبل أن تتحول المباراة إلى وقت إضافي، واستمر التعادل قائما ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الكرواتي لمصلحته.

وتأهلت إلى ربع نهائي المونديال حتى الآن منتخبات هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا.

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