فرع السورية للمعلوماتية باللاذقية يطلق فعالية ساعة البرمجة

اللاذقية-سانا

أطلق فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية اليوم فعالية (ساعة البرمجة) للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بهدف نشر ثقافة المعلوماتية بين شريحة الأطفال واليافعين.

وأوضحت رئيسة فرع الجمعية المهندسة مريم فيوض أن الفعالية التي تستمر لأسبوع كامل بمعدل ساعتين تدريبيتين يومياً تهدف إلى إزالة الغموض الذي يحيط بمجال البرمجة، وتوسيع المشاركة بمجال الحاسوب, ويستفيد منها أكثر من 100 طفل ويافع يتشاركون مع أكثر من 100 مليون مشترك من 180 بلداً حول العالم بعلوم أساسية في الحاسب ومدخل إلى البرمجة.

وأعربت المهندسة فيوض عن حرص الجمعية على الاستمرار بتقديم أنشطتها المعتادة والتوسع فيها بأنشطة نوعية ترقى للمعايير العالمية بما يضمن المساهمة عبر المستفيدين من هذه الأنشطة بارتقاء المجتمع السوري وجعله بمصاف البلدان المتطورة والرائدة في المجال المعلوماتي.

فيما بينت كل من أريج سلطان وأغاثي جبور المدربتين في الفعالية أن أهميتها تأتي من تدريب الأطفال بعمر صغير، لتبني مفاهيم مبسطة عن البرمجة، وحافزاً لهم ليصبحوا مهتمين ومبرمجين مستقبلاً, وقد تم تقسيم المتدربين حسب الفئات العمرية، ولكل فئة أنشطة برمجية خاصة بها، حيث تم التركيز للفئة الصغيرة على الألعاب التي تتضمن بلوكات وصوراً أكثر من العمر الأكبر القادر على بناء البرنامج لامتلاكه تفكيراً برمجياً.

بشرى سليمان

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