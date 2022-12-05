ضمن حملة الـ16 يوماً.. فعاليات ونشاطات لفرع جمعية تنظيم الأسرة بدرعا

درعا-سانا

نفذ فريق جوال “المساحة الآمنة” التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا فعاليات ونشاطات بمدينة داعل وبلدة عتمان بريف درعا، بمناسبة يوم التطوع العالمي وضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وذكرت رئيسة فرع الجمعية نجود خليل في تصريح لمراسل سانا أن الفرع عبر فعاليات ونشاطات يستهدف المرأة لحثها على التعليم واختيار الزوج المناسب وتجنب الزواج المبكر وتنظيم الأسرة من خلال تحديد عدد الأولاد، إضافة إلى إقامة ندوات توعوية لتعريف المرأة بالقوانين التي تنظم علاقتها مع الآخرين.

وأشارت خليل إلى أن إقامة الفعاليات والنشاطات بمناسبة يوم التطوع العالمي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والأعمال التطوعية لمساعدة المجتمعات في الحد من الأعباء والمشاكل التي تواجهها، وفي مقدمتها مشاكل المرأة.

بدورها أوضحت القابلة آلاء أبازيد أن الجمعية تعمل على دعم وتمكين المرأة وتوعيتها في مجال التعامل مع الضغوط النفسية، مع تعزيز ثقافة التطوع لديها بما يسهم في تعزيز الثقة بالذات.

وتضمنت الفعاليات أنشطة توعوية وترفيهية مع إعطاء فكرة عن الأمراض المعدية، ولا سيما كورونا والكوليرا.

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