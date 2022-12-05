بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة… احتفالية في ريف الرقة المحرر

الرقة-سانا

أقامت مؤسسة الشباب السوري بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت فقرات مسرحية وشعرية شارك بها أطفال من ذوي الإعاقة، وذلك بمركز إرادة في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر من الإرهاب.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد المرشد في تصريح لمراسل سانا أن الاحتفالية تهدف إلى تفعيل مشاركة هؤلاء الأطفال ضمن إطار تعليمي من فقرات مسرحية وغنائية وشعرية تعنى بهذه المناسبة.

وأشار المرشد إلى أن الاحتفالية تضمنت ندوة حوارية بين أمهات ذوي الإعاقة والمختصين بهذا المجال ونشاطاً ترفيهياً، هدفه دمج الأطفال ذوي الإعاقة بالأسوياء وزيادة التوعية لهذه الشريحة.

محمد الفرج

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