قوات الاحتلال تهدم 3 منشآت زراعية غرب الخليل

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم ثلاث منشآت زراعية، غرب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة عدد من الجرافات منطقة واد الصفر، في بلدة أذنا غرب الخليل، وهدمت منشأتين زراعيتين للفلسطينيين وألحقت أضرارا بالأشجار والأرض المحيطة بهما، كما هدمت منشأة أخرى لتربية الأغنام في منطقة شعب البير ببلدة ترقوميا غرب الخليل.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم مسجداً في منطقة خلة طه ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.

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