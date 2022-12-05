طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية على مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد عيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات مطرية في أماكن متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

ويكون الجو في الليل بارداً نسبياً في أغلب المناطق، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية، والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..