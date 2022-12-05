لافروف: خطط الغرب لاحتواء روسيا قد تؤدي إلى صدام مباشر

موسكو-سانا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن خطط الغرب لاحتواء روسيا تشكل تهديداً خطيراً، وقد تؤدي إلى صدام مباشر له عواقب وخيمة.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله خلال مشاركته في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: في سياق جهود الغرب لاحتواء روسيا يشكل خط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل لمواجهة عسكرية فعلية معنا تهديداً خطيراً، ومن الواضح أن هذا محفوف بصدام مباشر بين القوى النووية مع عواقب وخيمة.

وتابع لافروف: نحن مضطرون لإرسال إشارات التحذير الخاصة بنا بانتظام في هذا الصدد، ولكن بدلاً من أخذها على محمل الجد يتم تحريفها بشكل خبيث في الغرب، ويتهموننا باستخدام خطاب التهديد.

وأعرب لافروف عن الأسف لأن الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية، وتتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تضعه واشنطن في حالة مجمدة، مشيراً إلى أن آخر نتيجة ملموسة للجهود المشتركة في هذا المجال هي الاتفاق على تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات.

وقال وزير الخارجية الروسي: في غياب العمل التفاوضي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ستتراكم المشاكل القائمة، وهذا محفوف بمخاطر تشبه الانهيار الجليدي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency