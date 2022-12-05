إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم العروب

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتدت على طلبة جامعة فلسطين التقنية بإطلاق قنابل الغاز السام عليهم، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين والطلبة بالاختناق، ثم أغلقت مدخل الجامعة ومنعت الطلبة من الدخول والخروج.

وكان فلسطيني استشهد صباح اليوم، وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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