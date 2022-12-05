الجيش الكوري الديمقراطي يطلق قذائف تحذيرية رداً على إطلاق كوريا الجنوبية عشرات القذائف

بيونغ يانغ-سانا

أطلق الجيش الكوري الديمقراطي أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحل البلاد الشرقية والغربية اليوم، رداً على إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قبل الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية عن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الديمقراطي قولها: إنه تم إصدار أمر عاجل لوحدات الجبهة في الجيش بإبقاء العدو تحت المراقبة والاستعداد الكامل لأي هجوم مضاد.

وقالت هيئة الأركان: “يجب على العدو أن يوقف على الفور جميع الأعمال الاستفزازية التي تصعد التوترات في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية”، مؤكدة أن بيونغ يانغ سترد بحزم وبعمل عسكري ساحق على أي استفزاز.

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