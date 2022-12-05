(أنت قادر) … احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في حمص

حمص-سانا

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص اليوم احتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعنوان (أنت قادر) بالمركز الثقافي العربي بالمدينة، تضمنت معرضاً للأشغال اليدوية والرسومات المتنوعة والقطع الفنية من توالف البيئة والوسائل التعليمية من نتاج الأطفال والطلبة من ذوي الإعاقة في معاهد الرعاية الاجتماعية وعدد من الجمعيات الأهلية والخيرية.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر مصطفى في كلمة خلال الافتتاح إلى مسؤولية الجميع لتعزيز دور الأشخاص من ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم وقدراتهم، من خلال توفير البيئة اللازمة وتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم لتجاوز إعاقاتهم المختلفة وليكونوا قادرين وفاعلين في المجتمع.

بدورها نوهت عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل سحر الأخرس بمشاركة أطفال الجمعية واليافعين بالاحتفالية والمعرض، حيث تستقبل الجمعية الأطفال منذ عمر الـ 4 أعوام، وحتى الـ 15 عاماً، كما تعمل على رعاية اليافعين من عمر 17 عاماً، وحتى 35 عاماً.

ولفتت مديرة معهد التربية الخاصة للمصابين بالشلل الدماغي عبير هولا إلى أنه في كل عام يشارك أطفال المعهد بالاحتفالية، ويعرضون نتاجهم من المشغولات اليدوية والرسومات، حيث تم في العام الحالي استقبال 30 طفلاً من عمر الـ 4 أعوام وحتى الـ 14 عاماً.

وأشارت مديرة معهد التربية الخاصة لرعاية المصابين بالإعاقة السمعية الدكتورة نسرين درويش إلى أن المعهد يضم العام الحالي 40 طفلاً من عمر الـ 4 أعوام وحتى الـ 12 عاماً، ويشاركون سنوياً في الاحتفالية بفقرات فنية باستخدام لغة الإشارة، وفي المعرض الفني بمنتجاتهم ورسوماتهم الإبداعية.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency