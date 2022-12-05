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إيران .. مقتل شرطي جراء هجوم مسلح جنوب شرق البلاد

2022-12-05

طهران-سانا

قتل عنصر من شرطة المرور الإيرانية متأثراً بجروح أصيب بها الليلة الماضية، إثر هجوم مسلح في مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد محمد قنبري في تصريح اليوم: “إن مسلحين أطلقوا النار على اثنين من شرطة المرور مساء أمس أثناء عملهما في “دكة بازار” الواقعة في شارع الإمام الخميني بمدينة جابهار ثم لاذوا بالفرار.

وأشار إلى أنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى غير أن أحدهما توفي متأثراً بجروحه، فيما ما زال الآخر يخضع للعلاج، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق بالجريمة وكشف ملابساتها.

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