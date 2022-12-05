(لنعبر بأمان).. مبادرة لتحسين السلامة المرورية في مدينة صلخد بمناسبة يوم التطوع العالمي

السويداء-سانا

نظم مركز نور المجتمعي بمدينة صلخد بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرة بعنوان (لنعبر معاً)، وذلك بمناسبة يوم التطوع العالمي.

وتضمنت المبادرة التي أقيمت بالتعاون مع مجلس مدينة صلخد طلاء عدد من المطبات الطرقية من قبل متطوعي المركز، وعمال المجلس، وعدد من الأهالي لتوضيح رؤيتها وتجنب وقوع الحوادث الطرقية، كما ترافقت بعزف موسيقا لهواة رافقوا المتطوعين خلال العمل.

وأشار مدير مركز صلخد المجتمعي وجدي بدرية في تصريح لمراسل سانا إلى أن المبادرة جاءت لتقديم خدمة لأفراد المجتمع، وإبراز أهمية التشبيك مع فعاليات المجتمع المحلي لتعزيز فكرة العمل التطوعي والجماعي.

عمر الطويل

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