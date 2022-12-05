نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يمتنع عن تقديم العلاج للأسير عاصف الرفاعي

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ جريمة بحق الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي، وتمتنع عن نقله للمستشفى، وتقديم العلاج اللازم له، وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الرفاعي 20 عاماً في أيلول الماضي، رغم إصابته بسرطان القولون والغدد، وتأكيد التقارير الطبية قبل اعتقاله أن وضعه الصحي خطير وبحاجة لمتابعة صحية حثيثة.

ولفت النادي إلى أن الرفاعي أسير سابق تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلاً، وهذا الاعتقال الرابع بحقه.

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في معتقلاتها نحو 600 أسير مريض 200، منهم يعانون من أمراض مزمنة، وبينهم 24 أسيراً يعانون من السرطان والأورام بدرجات متفاوتة.

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