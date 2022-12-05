الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لزخات مطرية فوق البلاد

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر على بعض المناطق الغربية والجنوبية، ويكون الجو بارداً نسبياً في أغلب المناطق وبارداً في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في معظم المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 16 / 5 15 / 6 15 / 6 القنيطرة 14 / 4 13 / 5 13 / 5 درعا 17 / 6 16 / 7 16 / 7 السويداء 14 / 5 13 / 6 13 / 6 حمص 16 / 4 15 / 5 15 / 5 حماة 17 / 5 16 / 6 16 / 6 الحسكة 17 / 6 16 / 7 16 / 7 اللاذقية 22 / 11 20 / 12 20 / 12 طرطوس 21 / 10 20 / 12 20 / 12 حلب 17 / 5 15 / 6 15 / 6 ادلب 17 / 5 15 / 6 16 / 5 دير الزور 21 / 6 19 / 7 19 / 7 الرقة 20 / 6 18 / 7 18 / 7

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