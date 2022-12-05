فوج إطفاء درعا يخمد ثلاثة حرائق أمس ونحو 61 حريقاً الشهر الماضي

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا أمس ثلاثة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المدينة ونحو 61 حريقاً خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن حرائق أمس توزعت على حريقي كهرباء و محولة كهربائية في حيي السبيل و السل إضافة إلى حريق نفايات في حي الكاشف، مبيناً أن الأضرار اقتصرت على الماديات .

وأضاف إن حرائق الشهر الماضي التي بلغ عددها 61 حريقاً طالت أعشاباً ومزروعات وأشجاراً حراجية وسيارات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن الحرائق و حوادث السير والغرق على الرقم المجاني 113 .

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