تسلا تستدعي أكثر من 400 ألف سيارة بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة

بكين-سانا

استدعت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أكثر من400 ألف سيارة في الصين بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة.

وذكرت وسائل إعلام صينية إن الشركة استدعت 142 ألفاً و 277 سيارة من طراز (تسلا 3) و229 ألفاً و855 سيارة من طراز (تسلا واي) أنتجتها بين كانون الأول 2020 وتشرين الثاني 2022 والتي قد يكون بها خطأ برمجي يمنع إضاءة الأضواء الخلفية ما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

وكانت الشركة استدعت 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في إضاءة المصابيح الخلفية الشهر الماضي.

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