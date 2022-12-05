أربع ميداليات ذهبية وفضية لسورية في النهائي الإقليمي الـ 25 للمسابقة البرمجية الجامعية العربية

شرم الشيخ-سانا

أحرزت الفرق السورية المشاركة في النهائي الإقليمي الـ 25 للمسابقة البرمجية الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا لعام 2022 التي نظمتها اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة شرم الشيخ المصرية أربع ميداليات ذهبية وفضية.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة للمسابقة، فإن فريقين من جامعة البعث والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أحرزا الميداليتين الذهبيتين فيما أحرز فريقان من جامعة دمشق الميداليتين الفضيتين.

وشارك في البطولة 14 فريقاً سورياً، وهي المشاركة السورية الثانية عشر على التوالي في هذه البطولة.

وتوزعت المشاركة السورية في البطولة على النحو التالي جامعة دمشق 3 فرق وجامعة حلب 3 فرق، وجامعة البعث فريقين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فريقين والجامعة السورية الافتراضية فريقين وجامعة تشرين فريق واحد والجامعة الوطنية الخاصة فريق واحد.

وتضمنت المسابقة مسائل برمجية عالية المستوى، وتعد مكاناً لجمع نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية، وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط.

ويضم كل فريق ثلاثة أعضاء، ومدرب يعملون على حاسوب واحد لمدة خمس ساعات متواصلة لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجيا،ً حيث يحصل على المركز الأول من ينجح بحل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency