الأديبة سمر ياغي توقع مجموعتها الشعرية (زقزقات في فصل خامس)

حلب-سانا

وقعت الأديبة سمر ياغي مجموعتها الشعرية زقزقات في فصل خامس خلال حفل نظمته مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع دار استانبولي للطباعة والنشر والتوزيع ضمن معرض الكتب بدار الكتب الوطنية في حلب.

وبينت الشاعرة ياغي في تصريح لمراسلة سانا أن المجموعة الشعرية هي ثالث نتاجاتها الأدبية بعد المجموعتين المطبوعتين السابقتين (في حضرة الشفق و قصائد بلا كحول).

وقدم رئيس دائرة حماية الملكية الفكرية محمد سمية خلال الحفل قراءة نقدية للمجموعة الشعرية تحدث خلالها عن ثلاثة محاور، مبيناً أن المحور الأول تحدثت الشاعرة فيه بلسان حالها عن حلب الشهباء، بينما تحدثت في المحور الثاني بلسان حال حلب وما جرى فيها من أهوال الحرب الظالمة عليها، أما المحور الثالث فتضمن مجموعة قصائد وجدانية متنوعة.

وأوضح سمية أن أبرز سمات التجربة الشعرية لدى الشاعرة ياغي التحرر التام من القفص العروضي والاقتصار على النص الحداثي (قصيدة النثر) فقط والتحرر التام من القافية والروي التقليديين والبعد شبه التام في جميع النصوص عن المباشرة والخطابية، واستخدام الصور الفنية المدهشة والخيال الخصب اللماح.

وتخلل الحفل مشاركة بالقراءة النقدية من الشاعر مزعل المزعل الذي قدم وأدار الحوار كما قدمت ميرال الشحنة مداخلة نقدية أغنت الحفل بأسلوب مختلف.

أسماء خيرو

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