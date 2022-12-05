مظاهرة في ميلانو الإيطالية احتجاجاً على توريد الأسلحة لنظام كييف

روما-سانا

تظاهر مئات الأشخاص اليوم وسط مدينة ميلانو الايطالية احتجاجا على توريد الأسلحة للنظام الاوكراني، مطالبين بإلغاء العقوبات الغربية ضد روسيا التي انعكست على الحياة المعيشية للإيطاليين.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مدينة ميلانو شهدت مظاهرة حاشدة رفع المشاركون فيها لافتة ضخمة كتبوا عليها “كفى أسلحة لكييف وعقوبات ضد روسيا”.

وقاد المظاهرة العمدة السابق لروما جياني أليمانو الذي شكل لجنة “أوقفوا الحرب”، التي تدعو إلى عدم مشاركة إيطاليا في الحرب الأوكرانية.

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت الأسبوع الماضي مرسوماً يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023 استمراراً لسياسة الحكومة السابقة.

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