إصابة فلسطيني باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

القدس المحتلة- سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم، جراء اعتداء مستوطنين اسرائيليين عليه في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مستوطنين اقتحموا بلدة حوارة جنوب نابلس، واعتدوا بالحجارة على منازل ومركبات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب بجروح وإلحاق أضرار بعدد من المركبات.

واستولى مستوطنون اليوم على عشرات الدونمات من أراضي الاغوار الشمالية في الضفة الغربية.

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