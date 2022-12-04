منتخب فرنسا يبلغ ربع نهائي كأس العالم بكرة القدم بفوزه على نظيره البولندي

الدوحة-سانا

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم بكرة القدم اليوم، بفوزه على نظيره البولندي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراتهما التي أقيمت اليوم على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة ضمن دور الـ 16.

المنتخب الفرنسي كان الأفضل منذ البداية، حيث كادت الدقيقة الرابعة تعلن افتتاح التسجيل من رأسية فاران، إلا أنها جاورت المرمى البولندي الذي كان أمام كرة خطرة من ديمبيلي في الدقيقة الـ 17، ولكن الحارس تصدى لها ومع مرور الوقت تحسن منتخب بولندا، وسنحت له فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة الـ 21 من تسديدة روبرت ليفاندوفسكي التي جاورت المرمى.

وانتظر المنتخب الفرنسي حتى الدقيقة الـ44 ليهز شباك منافسه البولندي بهدف أوليفيه جيرو، كما أضاف الهدف الثاني عبر كيليان مبابي في الدقيقة الـ74، وعزز تقدمه بهدف ثالث عبر مبابي في الدقيقة الأخيرة وجاء هدف بولندا في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء عبر روبرت ليفاندوفسكي لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بثلاثة أهداف لهدف.

وكان منتخب فرنسا تأهل لدور الـ 16 بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن أستراليا، أما منتخب بولندا فتأهل وصيفاً للأرجنتين في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وتفوق بفارق الأهداف عن المكسيك.

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