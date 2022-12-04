دور الجمعيات والنقابات الصحية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

بهدف تعزيز التعاون مع الجهات العاملة في القطاع الصحي، وبما يتوافق مع التزامات سورية ببنود قمة نيروبي للسكان والتنمية، أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تشاورية حول دور النقابات والجمعيات المهنية في المجال الصحي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وتركزت محاور الورشة حول سياق المؤتمرات الدولية للسكان من مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية 2014، وصولاً إلى قمة نيروبي للسكان 2019، والتزامات سورية بأهداف التنمية المستدامة وبرامج منظمة الصحة العالمية ذات الصلة وخطوات العمل اللاحقة.

وشارك في الورشة عدد من اختصاصي أمراض النساء والتوليد في مشافي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والدفاع والداخلية، إضافة لممثلين عن الجمعية السورية للمولدين والنسائيين وجمعية تنظيم الأسرة.

معاون الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الهام صافي أكدت أهمية الربط بين أهداف التنمية المستدامة وقضايا السكان، ودور الجهات المعنية بالشأن الصحي لتحقيق هذه الأهداف، مشيرة إلى أن الالتزامات التي أقرها مؤتمر نيروبي تركز على تحسين النواحي الصحية للأمهات والأطفال لخلق بيئة مواكبة هدفها رفع مستوى الأسرة بشكل عام في سورية .

وأوضح مسؤول برنامج الصحة الإنجابية في المنظمة بدمشق الدكتور وائل إسماعيل أن سورية التزمت بتنفيذ مقررات مؤتمر نيروبي المتعلقة بوصول النساء إلى وسائل تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية وخفض معدلات وفيات الأمهات، والأطفال دون سن الخامسة، والحد من الزواج المبكر، ومكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على تعزيز ذلك عبر عدد من البرامج تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

مديرة الجودة بجمعية تنظيم الأسرة الدكتورة منى فرهود أشارت إلى أن الجمعية تقدم عدداً من خدمات الصحة الإنجابية، ودعم النساء عبر مراكز وعيادات تابعة للجمعية متوزعة بمختلف المناطق.

بدوره مدير عام مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الدكتور صلاح شيخة لفت إلى أن المشفى يعمل على تأمين كل ما يلزم من خدمات رعاية ومتابعة النساء الحوامل، إضافة الى إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية ومعالجة الأمراض النسائية المختلفة.

يشار إلى أن قمة نيروبي الدولية للسكان والتنمية عقدت في عام 2019 وتم التركيز خلالها على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المهجرة لأخذ دورهم التشاركي في التنمية.

مهند سليمان

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