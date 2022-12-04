الملتقى السابع لفنون الأطفال بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وشعبان يقدمان التعازي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين في مقر السفارة الصينية بدمشق
2022-12-04
في رصيدها 15 قصة … الطفلة سيلينا كاتبة سورية واعدة
2022-12-04
إقبال مميز على الجناح السوري في البازار الدولي الخيري في فيينا
2022-12-03
أوهريك: الوجود العسكري الأمريكي في سورية فاقد للشرعية
2022-12-03
حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات
2022-12-02
الصين: الولايات المتحدة تنهب ثروات سورية وتنتهك القواعد والقوانين الدولية
2022-12-02
شكري لبيدرسون: ضرورة ضمان بسط سيادة سورية على كامل أراضيها
2022-12-01
محليات
“بأيدينا نصنع أمانينا”… احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحلب
2022-12-04
وضع محطة ضخ مياه حيش بريف إدلب المحرر بالاستثمار
2022-12-04
الطقس غداً.. الجو غائم جزئياً وزخات مطرية محتملة فوق بعض المناطق
2022-12-04
محاضرات توعوية ضمن حملة الـ 16 يوماً في حمص
2022-12-04
الداخلية: سنلاحق ونتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بأمن واستقرار محافظة السويداء
2022-12-04
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب توصي بتحسين واقع التعويضات والحوافز للعاملين بالدولة
2022-12-04
في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. أنشطة ترفيهية للأطفال بالحسكة
2022-12-04
رياضة
منتخب فرنسا يبلغ ربع نهائي كأس العالم بكرة القدم بفوزه على نظيره البولندي
2022-12-04
الأرجنتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022
2022-12-03
مراكز متقدمة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في الإمارات
2022-12-03
منتخب هولندا أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره الأمريكي بدور الـ 16
2022-12-03
اختتام منافسات بطولة الفنون القتالية برياضة التيكونجتسو
2022-12-03
الكاميرون تفوز على البرازيل وتودع بطولة كأس العالم 2022
2022-12-03
وسط مفاجآت كبيرة.. اختتام الدور الأول في المونديال العالمي
2022-12-03
اقتصاد
نوفاك: موقف روسيا الرافض لتحديد سقف لسعر نفطها لم يتغير
2022-12-04
الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الإنترنت الصيني يسجل نمواً قوياً العام الجاري
2022-12-04
صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين تحقق نمواً مطرداً
2022-12-03
مسؤول إيراني: مبيعات النفط تلامس 1.2 مليون برميل يومياً
2022-12-03
الذهب يرتفع 9 آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-12-03
(بتراثنا نصنع الأمل).. بازار لنزلاء معهدي رعاية الأحداث والتربية الاجتماعية للفتيات بدمشق
2022-12-03
ارتفاع أسعار النفط
2022-12-02
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الشريط الإخباري
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يعزي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين
المقداد وشعبان يقدمان التعازي بوفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين في مقر السفارة الصينية بدمشق
الداخلية: سنلاحق ونتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بأمن واستقرار محافظة السويداء
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب توصي بتحسين واقع التعويضات والحوافز للعاملين بالدولة
سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون الخدمي والإنساني والبيئي
الصحة تطلق حملة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا في عدد من المحافظات
تخصيص 3 كوات بريدية لتسليم تعويضات العسكريين المسرحين بالسويداء
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
الملتقى السابع لفنون الأطفال بحمص
2022-12-04
الملتقى السابع لفنون الأطفال بحمص
2022-12-04
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