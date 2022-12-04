مصرع تسعة أشخاص جراء فيضان نهر في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وفقد ثمانية آخرون جراء فيضان نهر جوكسكي في جنوب أفريقيا.

ونقلت اسوشيتد برس عن مسؤولي الإنقاذ في مدينة جوهانسبرغ قولهم إن فيضان النهر جاء بعد ارتفاع منسوبه جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص وفقدان ثمانية آخرين كانوا قد اجتمعوا قرب النهر.

وبين مسؤولو الإنقاذ أن السلطات حذرت السكان من الاقتراب من النهر، كما أن عمليات البحث والانقاذ ما زالت مستمرة للعثور على ناجين.

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