عبد اللهيان: الغرب يمارس حرباً مركبة ضد إيران

بلغراد-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الغرب يمارس حرباً مركبة ضد إيران، وأن هدف أميركا من دعم أعمال الشغب هو إرغام طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة في المفاوضات النووية.

وفي مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش في بلغراد اليوم قال عبد اللهيان: إن أميركا تشجع على استمرار أعمال الشغب في إيران.

وأوضح عبد اللهيان أن العلاقات التي تربط بين بلاده وصربيا تتميز بالتعاون البناء والتنمية المستدامة وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

من جانبه قال وزير الخارجية الصربي: إن إيران دولة صديقة لبلاده وهم مستمرون في تعزيز هذه الأواصر.

كما بحث وزيرا خارجية إيران وصربيا في جلسة مباحثات القضايا الثنائية والقضايا الدولية.

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