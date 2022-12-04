الشرطة الإيرانية تعتقل 2 من مثيري أعمال الشغب غرب البلاد

طهران-سانا

اعتقلت الشرطة الإيرانية اثنين من قادة أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في مدينة سنندج غرب البلاد.

وقال قائد الشرطة في سنندج علي آزادي: إنه عقب أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة في سنندج غرب البلاد تقدمت مجموعة من المدنيين بشكوى إلى الشرطة بشأن تدمير ممتلكاتهم من قبل عدة أشخاص حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يخل بالنظام العام والأمن.

وتابع آزادي: إنه تم اعتقال اثنين من قادة الشغب والتخريب ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم وإحالتهم إلى القضاء محذراً من أن وسائل الإعلام الأجنبية تستخدم نشر الأكاذيب للتغرير بالمدنيين.

وأكد آزادي أنه سيتم التعامل بحزم مع من يخل بالأمن ويدمر الممتلكات العامة والخاصة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency