محاضرات توعوية ضمن حملة الـ 16 يوماً في حمص

حمص-سانا

تضمنت الأنشطة المقامة ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في حمص، محاضرات توعوية نفذها فرع جمعية تنظيم الأسرة، في عيادات الصحة الإنجابية بالمدينة والريف بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح منسق فرع الجمعية الدكتور فريد السيد سليمان أن المحاضرات تشمل التعريف بمفهوم العنف وأنواعه وأسبابه وآثاره، من خلال نشاطات تفاعلية وتشاركية مع المستفيدات، إضافة لمواضيع التحرش الجنسي وآثاره النفسية والصحية، والمساواة بين الجنسين وزواج القاصرات والزواج المبكر القسري وحرمان الفتيات من التعليم، وذلك بهدف نشر الوعي بين صفوف النساء والفتيات والتعريف بحقوقهن.

بدورها رئيسة لجنة الشباب في الجمعية نور المصري أشارت إلى أن نحو 60 من الشباب المتطوع والمدرب سابقاً بالجمعية يشاركون بالحملة، مستخدمين أسلوباً تفاعلياً موجهاً للسيدات في عيادات تنظيم الأسرة، وفي مركز شباب بعيادة تنظيم الأسرة في حي الدبلان، إضافة لجولات الفريق الجوال على عدد من المدارس والمؤسسات الاجتماعية.

ولفت الشاب المنسق عبد الله سفور إلى مشاركته بالحملة، من خلال محاضرة توعوية عن العنف بأشكاله للطالبات في ثانوية أسماء بحي الإنشاءات، بهدف تقديم التوعية والنصح لهن لمواجهة حالات التعنيف التي قد يتعرضن لها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency