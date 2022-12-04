مصرع 6 عمال في انفجار غاز بمنجم جنوب غرب باكستان

إسلام اباد-سانا

لقي ستة عمال مصرعهم إثر انفجار غاز داخل منجم فحم في ناحية هارناي، بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤولين محليين قولهم.. إن انفجاراً غازياً وقع أمس على عمق 1500 قدم داخل منجم فحم بناحية هارناي، وتسبب بانهيار جزء منه، واندلاع حريق سد مدخل المنجم، وأدى إلى محاصرة ستة عمال كانوا يعملون داخله، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

ولفت المسؤولون إلى أن العمال في المنطقة وفرق الإنقاذ هرعوا على الفور إلى الموقع، وبدؤوا عمليات البحث والإنقاذ إلا أنهم لم يتمكنوا من انتشال جثث العمال إلا بعد سبع ساعات.

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