إيران تنتقد المعايير المزدوجة للغرب تجاه حقوق الإنسان

طهران-سانا

أعربت إيران عن انتقادها سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب تجاه حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في تغريدة اليوم على تويتر: “إن مسؤولي الأنظمة التي قامت عبر تاريخها بالانقلابات والمؤامرات والتدخلات وحروب خلفت ملايين القتلى يتظاهرون مؤخراً في هيئة مدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى”، مضيفاً: “إنه رغم الإيماءات الزائفة لحقوق الإنسان التي تدعيها هذه الأنظمة إلا أنها لم تنجح في إخفاء طبيعتها المناهضة لحقوق الإنسان”، وذلك في إشارة إلى احتجاجات المدنيين في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا.

وتابع كنعاني: إن قادة هذه الأنظمة، وبعد تقسيمهم الإرهاب إلى جيد وسيء يقدمون الآن تعريفهم الخاص للاضطراب والاحتجاج حسب مزاجهم ومصالحهم.

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