برنامج تعليمي مجاني لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثالث الثانوي الأدبي بدرعا

درعا-سانا

ضمن إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أعلنت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدرعا اليوم، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التعليمي المجاني لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثالث الثانوي الأدبي أحرار.

وأوضح المدير الإداري للجمعية محمد قطيفان في تصريح لمراسل سانا أن التسجيل يتم من خلال وثيقة البطاقة الأسرية دفتر العائلة وبشروط، بالنسبة لطلاب شهادة التعليم الأساسي.. أن يكونوا من مواليد الثامن والعشرين من شهر أيار عام 2008 وما قبل، مع إحضار شهادة الصف السادس من المدرسة أو مديرية التربية، أما الثالث الثانوي أدبي فيجب أن يكونوا من مواليد الثامن والعشرين من أيار عام 2005 وما قبل، مع إحضار وثائق إشعار نجاح بالسبر أو إشعار رسوب بالثانوية العامة أو ناجح ويعيد أو تسلسل دوام عاشر وحادي عشر مع حضور ولي الأمر حصراً.

وقال: إن الجمعية ضمن برنامجها التعليمي المجاني تستهدف الطلاب الأشد ضعفاً واحتياجاً وضعيفي التحصيل العلمي، على أن ينهض بمهمة التدريس كوادر كفوءة.

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